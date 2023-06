Les résultats de l’examen du baccalauréat (session juin 2023) seront annoncés le 20 juillet prochain, a déclaré dimanche à Ouargla, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belaabed.

S’exprimant lors d’un point de presse tenu à l’issue du lancement officiel des épreuves depuis le centre d’examen "Chahid Merkhoufi Houcine" (chef-lieu de wilaya), M. Belaabed a indiqué que "les résultats de l’examen du baccalauréat (session juin 2023) seront annoncés à partir du 20 juillet prochain". Le ministre a affirmé, à cette occasion, que " les préparatifs se sont déroulés dans de bonnes conditions", ajoutant que "c'est ce que nous avons constaté lors du coup d'envoi des épreuves au niveau de ce centre d’examen".

Plus de 5.980 détenus passent les épreuves au niveau national

Un total de 5.989 détenus des différents établissements pénitentiaires du pays passent les épreuves du Baccalauréat (session juin 2023), a annoncé dimanche le Directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Said Zreb.

Supervisant le lancement des épreuves du Baccalauréat pour les détenus depuis l'établissement pénitentiaire de la commune de Bennasser Benchohra (wilaya de Laghouat), M. Zreb a fait savoir que "5.989 détenus (143 femmes) des établissements pénitentiaires du pays passent les épreuves du Baccalauréat dans 6 filières au niveau de 48 établissements pénitentiaires agréés comme centres d'examen, sous la supervision de l'Office national des examens et concours (ONEC) relevant du ministère de l'Education nationale".

Les candidats ont été encadrés, durant cette année scolaire, par 1.104 enseignants, dont 174 intégrés dans le cadre des contrats de pré-emploi, a-t-il déclaré dans ce sens. A cette occasion, M. Zreb a rappelé que 5.404 détenus (53 filles) avaient passé les épreuves du Brevet d'enseignement moyen (BEM-session juin 2023).

Après av oir salué les efforts consentis pour réunir toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de ces examens, le Directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion a fait savoir que la wilaya de Laghouat avait été choisie pour abriter le coup d'envoi des épreuves pour les détenus suite à la première place qu'elle a décrochée à l'échelle nationale, l'année dernière, au BEM et au Baccalauréat.

Le même responsable a fait état, en outre, de pas moins de 32.457 détenus suivant leur enseignement à distance, 6.567 détenus en classes d'alphabétisation et 66 détenus inscrits dans l'enseignement supérieur au titre de l'année 2022-2023, soit 39.090 détenus, tous paliers confondus. De plus, la Formation professionnelle et artisanale compte, cette année, 62.007 détenus, dont 60.338 dans la formation professionnelle et 1.669 dans la formation artisanale. Par ailleurs, M. Zreb a inspecté, lors de cette visite, les différents ateliers de formation, les classes et les bibliothèques de cet établissement pénitentiaire. Le responsable a promis à un détenu, auteur d'un recueil de poésie, que l'Administration pénitentiaire prendra en charge l'impression et la publication de son ouvrage. M. Zreb a achevé sa visite en honorant nombre de retraités du secteur.