Un terroriste qui activait au sein des groupes terroristes dans la région du Sahel, a été neutralisé dimanche, par les services de sécurité de l'Armée nationale populaire à Tamanrasset, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, les services de sécurité de l'Armée nationale populaire relevant du Secteur militaire de Tamanrasset, en 6ème Région militaire, ont neutralisé, dimanche 11 juin 2023, un (01) terroriste. Il s'agit en l'occurrence du terroriste +Rikane Ahmed+ dit +Abou Khadidja+ qui activait au sein des groupes terroristes dans la région du Sahel", précise la même source.

"Cette opération réitère la détermination de l'Armée nationale populaire à lutter contre le terrorisme et contre toute forme de criminalité et dénote des efforts consentis, sur le terrain, par nos Forces armées afin d'asseoir un climat de paix et de quiétude à travers l'ensemble du territoire national", ajoute le communiqué.