L’opération de numérisation des structures de santé a été lancée à travers la wilaya d’El Meghaïer, dans le cadre des efforts visant à assurer une meilleure prise en charge des patients, ont indiqué les services de la direction de la santé de la wilaya.

Cette opération, qui ciblera l’ensemble des structures de santé, dont les établissements publics hospitaliers (EPH) et établissements publics de santé de proximité (EPSP) à travers les communes d’El Meghaïer,Tendala, Merara, Still, Oum Touyour, Sidi Amrane et Djamaâ, vise à rapprocher les prestations de santé du citoyen, et faciliter les conditions d’accessibilité aux soins médicaux et les opérations chirurgicales, a-t-on expliqué.

Les responsables du secteur s’attèlent à accélérer la généralisation de la numérisation au niveau de toutes les structures de santé de la wilaya, a-t-on encore ajouté.

Pour ce faire, une réunion de coordination a été tenue récemment avec les ingénieurs et ingénieurs assistants en informatique des établissements publics hospitaliers de la wilaya, afin d'évaluer cette opération et élaborer un plan d'action pour remédier aux lacunes constatées, ont indiqué les responsables chargés de cette opération.

Les efforts s'intensifient pour atteindre les objectifs de la numérisation de secteur de la santé à travers la wilaya d’El Meghaïer, ce qui permettra d'améliorer la prise en charge des patients, a-t-on indiqué.

Dans le même sillage, les responsables des établissements de santé ont été chargés d'assurer un suivi périodique sur le terrain dans l’objectif de concrétiser les orientations des pouvoirs publics et en application des directives du ministère de tutelle en matière de la promotion des prestations de santé fournies aux citoyens, a-t-on signalé.