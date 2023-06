L'Algérie célèbre la Journée mondiale du don du sang, coïncidant avec le 14 juin, en mettant l'accent sur "l'importance et la régularité de ce geste qui sauve de vies", notamment

les patients en besoin à vie de transfusion, indique dimanche, un communiqué

du ministère de la Santé.

Rappelant que l'Algérie a été choisie par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour célébrer cette journée, la même source souligne que le slogan choisi cette année "Sang, plasma: partageons la vie, donnons souvent", vise à mettre "l'accent sur les patients ayant besoin de transfusion à vie".

Ceci, tout en mettant "en exergue le rôle que peut jouer chaque individu en accomplissant l'acte précieux du don du sang, de sorte que tous ceux qui en ont besoin puissent recevoir un traitement en temps opportun".

"Ce slogan, lien vital entre l'altruisme et l'espoir exaltent la générosité humaine, transcendant les frontières pour tisser une toile d'entraide et de solidarité. Il rappelle que le don du sang, geste d'une inestimable valeur, est l'essence même de la vie sauvegardée et nous enseigne que la régularité dans ce noble geste, est la clé pour ériger un stock de sang sûr et constant", est-il ajouté.

Quant aux objectifs retenus pour 2023, il s'agit notamment de rendre hommage aux donneurs du sang, d'encourager les personnes en bonne santé, donner du sang régulièrement ainsi que de souligner le rôle essentiel de dons volontaires réguliers et non rémunérés en sang et en plasma".