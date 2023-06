Une soixantaine de détenus de l'Etablissement de rééducation de Blida ont bénéficié d'une formation dans le domaine de l'aquaculture en eau douce, a indiqué dimanche un responsable à l'établissement.

Dans une déclaration à l'APS, en marge de sa supervision, en compagnie de représentants des secteurs de la Justice et de l'Education nationale, du lancement des épreuves de l'examen du Baccalauréat dans l'Etablissement de rééducation de Blida, le directeur de l'établissement, Tahar Bekhouche, a indiqué que 57 détenus avaient bénéficié d'une formation dans le domaine de l'aquaculture en eau douce depuis la fin de l'année dernière. Deux sessions de formation dans le domaine de l'aquaculture en eau douce ont été organisées dans le cadre de la nouvelle convention conclue entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et celui de la Justice, représenté par la Direction générale de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, a-t-il ajouté, précisant que la formation avait été supervisée par des enseignants de la Direction de la pêche de la wilaya de Tipasa.

La premiè re session a été organisée en décembre 2022 au profit de 30 détenus, tandis que la deuxième, qui a pris fin en mai dernier, a bénéficié à un groupe de 27 détenus, a fait savoir le responsable, indiquant que d'autres sessions seront organisées à l'avenir.

Dans le cadre du programme de réinsertion, l'établissement compte 475 détenus inscrits dans diverses branches de la formation professionnelle, a-t-il indiqué. De plus, près de 900 détenus suivent un enseignement à distance, dont 694 dans le cycle moyen et 189 dans le cycle secondaire, selon M. Bekhouche, qui a souligné que les épreuves du Baccalauréat avaient débuté aujourd'hui pour 44 détenus.