La direction de distribution de l'électricité et du gaz de Sidi Abdallah (Alger) a intensifié les opérations de maintenance prédictive en prévision de la saison estivale durant laquelle le réseau électrique enregistre une forte pression due à l'accroissement de la demande, a indiqué lundi un communiqué de cette direction locale relevant de la Sonelgaz-Distribution.

Cette direction vise, à travers le programme de maintenance prédictive, la sécurisation et le renforcement du réseau de distribution de l'électricité en vue d'éviter tout problème d'alimentation en cette énergie notamment avec la hausse de la demande en été qui enregistre chaque année, une consommation record, précise le communiqué. Selon le bilan avancé par la direction, les opérations de maintenance ont touché, jusqu'à présent, 468 centres de distribution d'électricité et près de 50 km de lignes électriques à 30.000 volts, ajoute la même source.

Dans l'objectif d'éviter la dégradation du réseau à cause du risque d'incendies en été, la direction a engagé une opérat ion d'élagage des arbres jouxtant le réseau de distribution, selon le communiqué qui a fait état, en outre, de la mobilisation de tous les moyens matériels dont des camions et d'autres moyens logistiques pour faciliter l'opération.

De plus, la direction a mobilisé des équipes d'intervention "rapide et efficace" 24h/7 dans le souci d'assurer un service de qualité en faveur de plus de 150.000 clients ordinaires et 475 clients de haute tension répartis sur les sept (07) communes relevant de la zone de couverture de la direction à savoir, Zéralda, Staoueli, Souidania, Douira, Tassala El Merdja, Rehmania et Mehelma, conclut la même source.