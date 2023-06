Les services de police d'Oran ont arrêté trois individus impliqués dans des opérations d’avortement, moyennant d'importantes sommes d’argent, ayant entrainé la mort d’une jeune fille, a-t-on appris dimanche auprès de la sûreté de wilaya.

L’opération d’arrestation est intervenue suite à une enquête approfondie, menée par les services de la 9e sûreté urbaine, sur les circonstances de la mort d’une jeune fille, après avoir été victime d’une hémorragie sévère suite à une opération d’avortement, a-t-on indiqué à la cellule de communication et des relations publiques de la Direction de la sûreté de wilaya. Après l’accomplissement de l’ensemble des procédures légales nécessaires et l’exploitation des moyens techniques, le suspect principal dans cette affaire a été identifié et arrêté, a indiqué la même source, ajoutant qu’il s’agit d’un infirmier travaillant dans une clinique privée, qui a transformé son domicile en clinique pour pratiquer des opérations d’avortement, avec la saisie d’équipements médicaux qu’il utilisait dans ses activités illégales, a-t- on indiqué.

L’enquête s’est également soldée par l’arrestation de deux complices du suspect, a ajouté la même source. Une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre des mis en cause dans cette affaire d'avortement qui seront déférés devant la justice sous l’accusation de "formation d’une bande de malfaiteurs, avortement, non dénonciation de crime et non assistance à personne en danger", a-t-on indiqué de source sécuritaire.