La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran prévoit le lancement de nouveaux projets, dans le cadre de la campagne de protection et de lutte contre les incendies de forêts, au titre de l’année 2023, a-t-on appris, dimanche, auprès de cette instance.

Ces projets, qui entrent dans le cadre des nouveaux programmes de l’année 2023, ciblant les différentes communes de la wilaya, concernent l’ouverture de pistes forestières sur une distance de 47 kilomètres dans le but de faciliter les opérations de première intervention et d’extinction des flammes en cas de propagation, a indiqué à l’APS le Chef de service de protection du patrimoine forestier, Omar Mecheri.

Le nouveau programme comprend également des travaux sylvicoles sur une superficie de 270 ha et l’ouverture de tranchées sur une superficie de 30 ha, dans le but d’isoler les flammes et de les empêcher de prendre de l’ampleur, a expliqué le même responsable.

Ces travaux de protection entrent dans le cadre de la campagne de protection et de la lutte contre les incendies de forêts de l’année 2023, pour lesquels la Conservation des forêts a mobilisé un dispositif opérationnel de 12 points de vigie, appuyé de 14 camions équipés de citernes, en plus de 8 autres véhicules anti-feux, des camion-citernes ainsi que deux tracteurs. Pour rappel, la wilaya d’Oran a enregistré, durant la campagne précédente de protection et de lutte contre les incendies, 16 foyers d’incendie ayant touché une superficie de quelque 14,8 ha, réparties sur 0,5 ha de forêts, 10,85 ha de maquis et 3,5 ha de broussailles, a-t-on expliqué.

A signaler que la wilaya d’Oran dispose d’une superficie forestière estimée à 41.258 ha, en majorité situés sur le littoral, ce qui fait d’elles une destination pour les estivants.