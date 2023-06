Le schéma de transport urbain de la wilaya d’El-Méniâa vient d’être étoffé par l’ouverture de dix (10) nouvelles lignes à travers les communes d’El-Méniaâ et Hassi El-Gara, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction locale des transports (DT).

Le schéma de transport urbain, arrêté par les services concernés, porte sur l’ouverture des liaisons devant desservir onze (11) quartiers dans les deux communes d’El-Méniâa et Hassi El-Gara en vue de désenclaver les différents quartiers et assurer ainsi le transport des citoyens, notamment ceux des nouvelles cités, a indiqué à l’APS le directeur du secteur, Hocine Bouchama. Le transport urbain de la wilaya d’El-Méniâa est assuré actuellement par 14 véhicules (Taxis service), quatre (4) bus relevant de l’entreprise de transport urbain et d’une ligne de transport rural, El-Méniâa vers la zone d’ombre de Hassi-Ghanem, a indiqué M. Bouchama, relevant, à ce titre, que le secteur prévoit l’octroi de nouvelles autorisations de transport urbain.

Approchés par l’APS, des citoyens ont salué cette initiative d’ouverture de nouvelles lignes urba ines leur facilitant les déplacements quotidiens vers les nouvelles cités, notamment au profit des fonctionnaires de la nouvelle cité administrative.