Quarante-trois (43) points ont été réservés dans la wilaya de Mila à la vente des moutons, en prévision de l’Aïd El Adha, depuis cette semaine jusqu’à la veille de l'Aïd, apprend-on dimanche auprès de la Direction des services agricoles de la wilaya (DSA).

Selon l’inspectrice vétérinaire auprès de la DSA, Lilya Benabderrahmane, les 43 points de vente sont localisés dans six (6) marchés hebdomadaires des communes de Tadjenanet, Zeghaïa, Chelghoum Laïd, Oued El Athmania, Grarem Gouga et Ferdjioua ainsi que trois (3) fermes pilotes et 12 structures réservés à l’élevage, outre des points ouverts en coordination avec les services des communes concernées qui se sont engagés à en assurer l’hygiène régulière.

Selon la même source, tous ces points sont soumis au contrôle sanitaire vétérinaire grâce à la mobilisation de 43 vétérinaires publics chargés de contrôler les troupeaux qui y accèdent, de veiller au respect des mesures d’interdiction de la vente des brebis et de délivrer les certificats de déplacement de troupeaux en dehors de la wilaya depuis ces points. Concernant l’encadrement de l’abattag e, la même cadre a souligné que 63 vétérinaires assureront durant les deux jours de la fête de l’Aïd le contrôle de la qualité des viandes.

La DSA a dénombré durant l’opération de recensement des ressources animales de la wilaya 330.000 ovins, 72.637 bovins et 46.807 caprins outre les troupeaux des éleveurs transhumant qui se sont installés dernièrement dans les communes de Mechira et Oued El Athmania, est-il noté.

L’Inspection vétérinaire a vacciné durant l’année en cours 188.000 ovins contre la peste des petits ruminants, 58.000 bovins contre la fièvre aphteuse et 35.000 bovins contre la rage, selon la même source qui a souligné que la wilaya de Mila dispose d’un stock de réserve de 35.000 doses de vaccins contre la fièvre aphteuse.