Quinze stagiaires dans la spécialité mécanique auto relevant du Centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Hassi El Ghella (Aïn Temouchent) ont bénéficié d’une session de formation complémentaire au niveau de l’Institut national spécialisé de formation professionnelle "Saâd Mohamed" d’Es-Senia (Oran) dans le cadre d’un jumelage pédagogique entre les deux établissements, a-t-on appris dimanche auprès de la direction du secteur d’Oran.

Durant trois jours de formation, les stagiaires et leurs staffs pédagogiques ont visité l’ensemble des ateliers de cet institut, spécialisé dans les métiers liés à l’industrie automobile, et assisté à des séances théoriques et pratiques sur la maintenance, la réparation électrique et électronique des véhicules, présentées par des enseignants de l’Institut. L’Institut national spécialisé de formation professionnelle "Saâd Mohamed" d’Es-Senia se veut un établissement pilote, disposant de plusieurs formations dans différentes branches professionnelles, notamment dans les domaines de la mécanique des mo teurs d’engins, soit un total de 27 spécialités pour différents niveaux de qualification.

Ce jumelage pédagogique vise à imprimer une dynamique à l’intérieur du secteur et permettre aux stagiaires de bénéficier d’une expérience et d’échanges de savoir-faire mutuels. Le ministère de tutelle a adopté des opérations de jumelage pédagogique afin de faire bénéficier de manière rationnelle tous les stagiaires, où qu’ils se trouvent, les moyens et structures pédagogiques du secteur de n’importe quel wilaya, en plus de répondre aux besoins du marché local et national en main d’œuvre bien formée et qualifiée.