Le nouveau pôle universitaire chahid Drid Abdelmadjid de la commune de Boulhaf Dir, wilaya de Tébessa, devrait être exploité à partir de la prochaine rentrée universitaire (2023-2024), a annoncé dimanche le directeur de l’Université de Tébessa, Pr. Abdelkarim Gouasmia.

L’équipement du pavillon pédagogique de ce pôle est terminé à 100 % en vue de sa réception pour "début septembre prochain", a indiqué à l’APS le même responsable en précisant que plusieurs entraves notamment financières avaient empêché son exploitation au cours des dernières années malgré l’achèvement des travaux.

Le même responsable a également précisé que l’opération d’équipement de ce pôle en installation bureautique est terminée, de même le système de surveillance numérique par des caméras a été mis en place tandis que le transfert vers le pôle des équipements bureautiques des facultés concernées commencera la semaine prochaine.

Ce pôle universitaire compte 14 amphithéâtres, 95 salles de cours, deux pavillons administratifs, selon la même source qui a indiqué que 4.000 places pédagogiques de ce pôle seront réserv ées à la Faculté des sciences humaines et sociales, 4.000 autres à la Faculté des lettres et des langues et 1000 à l’Institut des activités sportives et physiques, a-t-il ajouté. L’équipement des cités universitaires du pôle totalisant 4.000 lits et des réfectoires est actuellement en cours, a indiqué le même responsable . L’exploitation de ce nouveau pôle atténuera la pression actuellement relevée à l’université centrale, est-il noté.