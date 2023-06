Des membres de la commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses du Conseil de la nation en mission d’information depuis dimanche à Constantine, ont salué la qualité des travaux de réhabilitation des vieilles mosquées Sidi Lakhdar et Rebaine Chérif situées en plein cœur de la ville.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette mission d’information devant se poursuivre jusqu’à lundi, le président de la commission, le professeur Mohamed Boubakeur a salué la "qualité des travaux de réhabilitation de ces deux vieilles mosquées, réalisés par une main d’œuvre algérienne".

Il a dans ce contexte indiqué que les prouesses réalisées en la matière "étaient le résultat de la stratégie de l’Etat favorisant la formation et la formation continue dans toutes les spécialités", appelant à accorder davantage d'opportunités aux compétences algériennes qui ont prouvées leurs performances dans les différents domaines.

Les chantiers de réhabilitation des vieilles m osquées Rebaine Chérif, Sidi Lakhdar et ses annexes entamés dans le cadre de la manifestation Constantine capitale 2015 de la culture arabe et relancés en 2020 sur instruction du président de la République M.

Abdelmadjid Tebboune après la levée du gel, ouvreront leurs portes au public le 5 juillet prochain à l’occasion de la célébration de la fête de l’indépendance, a déclaré le directeur local de la culture Lamine Gueroui.

Le président de la commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses au Conseil de la nation qui a également visité la mosquée Emir Abdelkader, s’est dit "impressionné" par la grandeur de cet édifice qu’il a qualifié de "fierté" pour l’Algérie, et s’est engagé à "intervenir auprès des autorités pour résoudre les problèmes d’ordre technique dont souffre l’infrastructure" , la mobilisation de budgets pour l’acquisition de tapis, pour l’entretien et la réhabilitation des système du chauffage et d’électricité notamment.

Mettant l'accent sur le cachet particulier de la mosquée Emir Abdelkader, monument phare de Constantine, M.

Mohamed Boubakeur a indiqué que la commission qu’il conduit "ne ménagera aucun effort au service de la préservation" de ce lieu de culte qui reflète le caractère arabo-musulma n de l’Algérie.

La délégation du Conseil de la nation, en mission d’information à Constantine a eu à visiter également l’Université des sciences islamiques Emir Abdelkader, mitoyenne de la mosquée hyponyme et a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la formation dispensée, les recherches et les partenariats nationaux et internationaux effectués au service d’un rendement de haut niveau.

La délégation s’est par la suite rendue à l’Université Salah Boubnider Constantine 3 où des exposés détaillés sur la consistance du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Constantine, ainsi que les œuvres universitaires, ont été communiqué par les recteurs des trois universités et les responsables des Ecoles supérieures et les centres de recherches que comptent la wilaya.

Les membres de la délégation poursuivront lundi leur visite pour se rendre dans des infrastructures relevant des secteurs des affaires religieuses et de la formation professionnelle.