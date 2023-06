La 15ème édition des "Journées du Marketing touristique" aura lieu les 14 et 15 juin à Alger, sous le signe du Digital, et sera animée par une quinzaine d'experts nationaux et internationaux en tourisme, marketing et communication.

Ce rendez-vous se tiendra dans un contexte où "la numérisation et son pendant technologique le digital, est au cœur de la stratégie de développement du pays", souligne un communiqué de l'organisateur de ces journées, RH. International Communication.

Cette 15ème édition, placée sous le slogan de "Marketing Touristique à l'ère du Digital", se tiendra à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA), précise le communiqué, relevant dans ce contexte, que le secteur du tourisme a déjà entamé sa digitalisation.

Il cite, à ce propos, l'exemple du Groupe HTT qui "ne ménage aucun effort pour que les complexes hôteliers et thermales renforcent leur expérience tant dans la digitalisation que dans la personnalisation des offres", mettant l'accent sur l'importance de la stratégie de déploiement du marketing hôtelier et du transport.

Selon l'organi sateur de cet événement, une quinzaine de communications, animées par des experts nationaux et internationaux, aborderont, entre autres, les thématiques du "Marketing digital, comme atout au service du tourisme", "la gestion digitale des réservations", "l'impact des réseaux sociaux sur l'industrie du tourisme", "le tourisme entre identité et modernité".

L'événement, placé sous le parrainage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que du ministère de l'Economie de la Connaissance, des Startups et de la Micro-entreprise, réunit annuellement les acteurs du secteur et ceux de la communication et du marketing, autour d'un espace d'échanges avec des thématiques qui épousent l'actualité nationale, ajoute le communiqué.

Le développement du tourisme tributaire du développement de plusieurs autres secteurs (ministre)

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mokhtar Didouche, a indiqué, samedi à Chlef, que le développement du secteur du tourisme est tributaire du développement "parallèle" de plusieurs autres secteurs d’accompagnement.

"Le secteur du tourisme ne peut pas se développer si les autres secteurs ne l’accompagnent pas", a affirmé M. Didouche lors d’un point de presse tenu à l’issue de sa visite de travail dans la wilaya de Chlef, soulignant que l’Etat doit également développer "en parallèle" tous les secteurs d’accompagnement, dont les travaux publics, l’hydraulique et l’énergie.

Le ministre a ajouté que les structures touristiques en voie de réalisation à travers le pays doivent être alimentées en eau et raccordées au réseau d’électricité et de gaz, "des secteurs qui font partie de la préoccupation de l’Etat pour développer le tourisme".

Il a, à l'occasion, exprimé sa satisfaction quant aux projets touristiques de "qualité" qui sont en train de se réaliser, estimant que cela est "rassurant" et "augure d’un optimisme extraordinaire", avant de réitérer l'engagement de son département à "accompagner tout investisseur" dans ce secteur.

Abordant le développement du littoral, le ministre a mis l’accent sur "l’obligation" de mettre en valeur l’ensemble des potentialités touristiques dont disposent les différentes régions du pays, notamment "le produit balnéaire". Pour ce qui est des préparatifs de la saison estivale à Chlef, M. Didouche a souligné que "toutes les plages de la wilaya sont prêtes à accueillir les touristes et les vacanciers" et que "toutes les conditions sont réunies pour leur permettre de passer un séjour en toute quiétude". Evoquant le développement du tourisme à Chlef, le ministre a indiqué que cinq (5) zones d’extension touristique, dont les plans d’aménagement touristiques (PAT) ont été approuvés, "pourraient accueillir jusqu’à une centaine de projets de qualité lesquels généreraient plus de 25.000 emplois et renforceraient le parc hôtelier d’une capacité de plus de 30.000 lits", a-t-il relevé. Le ministre a également tenu à souligner que les projets touristiques en cours de réalisation à Chlef sont "de qualité et répondent aux normes internationales", assurant qu’ils vont faire de la wilaya "un pôle touristique d’excellence".

A noter que M. Didouche a inspecté au cours de sa visite de travail à Chlef plusieurs projets relevant de son secteur dans la commune de Beni Houa, où il s’était enquis également des préparatifs de la saison estivale au niveau des plages de la même ville.