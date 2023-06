Les candidats au baccalauréat (session juin 2023) à Alger ont exprimé leur satisfaction pour le déroulement de l'examen dans l'épreuve de langue arabe, toutes filières confondues.

Approchés par l'APS dans les différents centres d'examen à l'Alger, des candidats se sont accordés à dire que les sujets étaient à la portée de tous, ceux de la filière lettres et philosophie au centre d'examen "Mohamed Laid Al Khalifa" à Garidi, se sont réjouit du sujet de la langue arabe, ce qui augure de bon pour cette session, selon eux.

Les candidats de la filière sciences expérimentales au niveau du centre d'examen "Saad Dahlab" ont eu le même sujet de langue arabe que les filières des mathématiques, technique-mathématiques et gestion et économie, "abordable et accessible" d'après la déclaration de plusieurs d'entre eux.

Même appréciation constatée au centre d'examen "Ali Amar" à Benomar (Kouba) où les candidats étaient satisfaits du sujet de la langue arabe qui a été à leur portée.

Les conditions de déroulement de l'examen ont joué, pour leur part, un rôle positif dans la réduction de la pression sur les candidats qui , à leur tour, ont salué la bonne organisation.

Par ailleurs, les déclarations des candidats concordent avec celles du président de l'Association nationale des parents d'élèves (ANPE), Ahmed Khaled qui a affirmé à l'APS que son association a reçu des échos positifs de la part des candidats et de leurs parents, se disant optimiste quant à cette session, d'autant que "l'année scolaire s'est déroulée dans de bonnes conditions et sans aucun retard pour les cours", a-t-il dit.

Concernant les sujets du premier jour, M. Ahmed a affirmé qu'ils "étaient accessibles et qu'ils faisaient partie des leçons dispensées aux élèves en classe", soulignant, par ailleurs, "l'absence de fautes typographiques".