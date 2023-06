Les agents de contrôle et de répression de la fraude, relevant du secteur du Commerce et de la Promotion des exportations ont entamé, dimanche, une opération de contrôle des cantines scolaires mobilisées ouvertes lors des épreuves du baccalauréat, à travers le territoire national, pour prévenir tout risque d'intoxication alimentaire, selon un communiqué du ministère.

"Les agents de contrôle et de répression de la fraude ont entamé des opérations d'inspection des cantines scolaires ouvertes à l'occasion de l'examen du baccalauréat, et ce à travers toutes les directions du Commerce et de la Promotion des exportations au niveau national", a indiqué le communiqué, ajoutant que "l'opération consiste à inspecter les produits utilisés dans la préparation des repas, le respect des mesures préventives ainsi que les conditions de leur stockage pour éviter tout danger d'intoxication alimentaire".

L'opération "se poursuivra durant toutes les épreuves du baccalauréat", conclut le communiqué.