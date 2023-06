Le premier jour du baccalauréat 2023, entamé dimanche matin à travers le territoire national, a été caractérisé par la réunion de toutes les conditions permettant son bon déroulement pour les plus de 790.000 candidats à cet examen décisif, dont le coup d'envoi a été donné depuis Ouargla par le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed.

Dans les wilayas du Centre, plus de 100.000 candidats ont rejoint les centres d'examen, dans une organisation maitrisée et une ambiance empreinte d'optimisme, les autorités compétentes ayant assuré la logistique nécessaire en matières de transport et de restauration ainsi que d'hébergement pour les sites d'examen éloignés.

Les collectivités locales ont, en outre, tenu à mettre à la disposition des candidats l'assistance sanitaire à travers la présence de la Protection civile, aux côtés des services de sécurité pour veiller au bon déroulement de l'examen.

De l'avis des candidats approchés par l'APS, les sujets qui leur ont été soumis au premier jour de cet examen ont été jugés "abordables", d'autant que les conditions de déroulement des épreuves ont gran dement contribué à atténuer la pression qu'occasionne un tel examen.

Le même constat a été relevé au niveau des centres d'examen de l'Est du pays ayant accueilli plus de 115.000 candidats, au moment où plus de 170.000 autres ont été répartis sur les différents centres de l'Ouest. Dans le Sud du pays, plus de 70.000 candidats, ont rejoint les bancs de leurs centres respectifs d'examen, à travers les wilayas de Tamanrasset, Ghardaïa, El-Meghaier, Ouargla, El-Oued, Touggourt, Illizi, Laghouat, Djanet, Timimoun, Béchar, Tindouf, Beni Abbés, etc. Comme chaque année, le ministère de la Justice a veillé, en coordination avec celui de l'Education nationale, à donner la chance aux résidents des Centres de rééducation et de la réinsertion de passer la session 2023 du baccalauréat, pour laquelle 5989 d'entre eux se sont présentés.

Les épreuves du Bac 2023 se poursuivront jusqu'au jeudi 15 juin alors que les résultats seront communiqués le 20 juillet prochain.