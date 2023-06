Un total de vingt-deux terroristes ont été "neutralisés" samedi dans une opération antiterroriste menée par l'armée burkinabè dans la région du Sahel, a annoncé dimanche l'armée dans un communiqué.

Une patrouille de reconnaissance du détachement militaire de Djibo a conduit samedi une opération d'opportunité visant un groupe de terroristes dans la localité de Feto Koba au nord-est de la ville de Djibo (Sahel), a indiqué l'armée.

"Surpris par la puissance de feu des unités combattantes, les terroristes ont tenté de s'enfuir sans succès. Au bilan, vingt-deux terroristes ont été abattus et leur armement récupéré", a précisé l'armée. Selon la même source, d'importantes quantités de munitions, des détonateurs et des explosifs ainsi qu'une douzaine de motos et des moyens de communication ont été saisis.

Vendredi, plus de vingt terroristes ont été "neutralisés" dans une série d'embuscades tendues par l'armée burkinabè contre des groupes de terroristes dans le centre-nord du Burkina Faso, selon l'armée. La crise sécuritaire que le Burkina Faso connaît depuis 2015 a occasionné un déplacement massif de population en proie à une crise humanitaire, selon les organismes humanitaires.