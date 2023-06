La présidente du Conseil des ministres italien Georgia Meloni a effectué dimanche une visite de travail en Tunisie, en compagnie du Premier ministre néerlandais Marc Rutte et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rapporté l'agence TAP.

A l'issue de sa rencontre avec le président tunisien Kaïs Saïed, Mme Meloni s'est dit "très satisfaite" de la déclaration conjointe de l'Union européenne (UE) et de la Tunisie qui a été adoptée dimanche.

"Il s'agit d'un premier pas important vers la création d'un véritable partenariat avec l'UE, qui puisse faire face à la crise migratoire, mais aussi au développement intégré des deux rives de la Méditerranée", a déclaré la présidente du Conseil des ministres italien. De son côté, Ursula von der Leyen a fait savoir que la Commission européenne "envisageait une assistance macro-financière" au profit de la Tunisie.

"Nous sommes prêts à mobiliser jusqu'à 900 millions d'euros à cette fin. Et, dans l'immédiat, nous pourrions fournir une aide budgétaire supplémentaire de 150 millions d'euros", a-t-elle dit.

"Nous avons convenu d'un programme plus large pour l a Tunisie, afin de discuter de nombreuses questions au cours des prochaines semaines et de mettre en œuvre tous les plans que nous avons élaborés en matière d'économie et de relations bilatérales", a indiqué pour sa part le Premier ministre néerlandais Marc Rutte. Il s'agit de la deuxième visite de travail en Tunisie de Mme Meloni en une semaine, après celle du 6 juin au cours de laquelle elle avait rencontré le président Kaïs Saïed et la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Cette nouvelle visite "illustre le regain d'intérêt au plus haut niveau de l'Union européenne à la Tunisie et la volonté européenne de la soutenir en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, sur fond de recrudescence de ce phénomène en méditerranée avec l'arrivée de plus de 50.000 migrants sur le sol italien dont 27.000 au départ des côtes tunisiennes", selon une source citée par la TAP.