Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont grimpé début juin au plus haut depuis octobre 2021, signe que les licenciements se sont multipliés, alors que la banque centrale américaine (Fed) veut faire ralentir l'activité économique pour faire baisser l'inflation.

Entre le 28 mai et 3 juin, 261.000 personnes se sont inscrites pour recevoir une allocation chômage, selon les données publiées jeudi par le Département américain du Travail. C'est 28.000 de plus que la semaine précédente. C'est aussi bien plus que les 237.000 nouveaux inscrits qui étaient attendus par les analystes, selon le consensus de Briefing.com.

Le marché du travail est resté solide en mai, avec 339.000 créations d'emplois, avec toutefois un taux de chômage en hausse de 0,3 point, à 3,7%, au plus haut depuis octobre 2021 mais à un niveau toujours historiquement bas.

L'évolution dans des directions opposées des créations d'emplois et du taux de chômage s'explique par les origines différentes de ces données, issue pour l'une d'une enquête auprès des entreprises, pour l'autre, auprès des ménages. Cela vient également des travaill eurs indépendants, dont les rangs avaient gonflé après les licenciements massifs du printemps 2020, lorsque la pandémie avait frappé de plein fouet l'économie. Face au ralentissement économique, beaucoup se tournent désormais vers le salariat, sans pour autant trouver d'emploi immédiatement.

Pour faire ralentir l'inflation, la Fed a relevé ses taux directeurs à dix reprises depuis mars 2022, d'un total de 5 points de pourcentage. Ceux-ci se trouvent désormais compris dans une fourchette de 5,00 à 5,25%.

Cela conduit les banques à rehausser le coût des crédits qu'elles proposent aux ménages et aux entreprises, afin de desserrer la pression sur les prix.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 13 et 14 juin, et les responsables de l'institution pourraient choisir de ne pas relever ses taux, pour la première fois depuis mars 2022, afin de prendre le temps d'observer les effets des relèvements précédents d'et éviter la récession.