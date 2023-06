Le Championnat national de Beach Soccer sera organisé du 15 au 18 juin à la plage de la commune de Marsat Ben M’hidi (Tlemcen), a indiqué, dimanche, un communiqué de la Direction de wilaya de la Jeunesse et des Sports.

Cette manifestation, organisée par la Fédération algérienne de football (FAF), en coordination avec la Direction de wilaya de la Jeunesse et des Sports, verra la participation de 13 équipes de moins de 14 ans (U14) de 13 wilayas, selon la même source.

Les matchs de ce tournoi devront se dérouler, entre 18 heures et minuit, sous la supervision d'une commission d'arbitrage de la Fédération algérienne de football, a ajouté le même communiqué. Cet événement vise à faire connaître cette spécialité, à élargir sa pratique auprès des enfants et des jeunes et permettre à ses praticiens de participer à diverses compétitions nationales et internationales.