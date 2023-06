La sélection nationale de basket-ball (seniors hommes) est ‘’fin prête’’ pour la double confrontation contre son homologue tunisienne, les 23 et 25 juin en cours à Alger, qualificative pour l’AfroCan, qui aura lieu en Angola, du 7 au 17 juillet prochains, a déclaré à l’APS l’entraineur national, Ahmed Benyabou.

S’exprimant à la fin du tournoi des As, clôturé samedi soir au palais des sport d'Oran, le coach national a assuré que les ‘’Verts se sont bien préparés pour cette double confrontation face à la Tunisie’’, ajoutant que le déroulement des deux rencontres à Alger, plus précisément à la salle omnisports de Staouéli, ‘’devra jouer en notre faveur pour valider notre billet pour le rendez-vous continental’’, a-t-il ajouté.

A ce propos, il a assuré que ses joueurs ‘’connaissent assez bien’’ leurs adversaires, qu’ils ont affrontés à deux reprises en décembre dernier dans deux tournois amicaux joués à Tunis, au cours desquels chacune des deux équipes a remporté une victoire. Evoquant le tournoi des As, remporté par l’USM Alger au dépens du WO Boufarik (62-61), l’ancien joueur du WOB dans les années 1980 et 1990, a jugé ‘’au-dessous de la moyenne’’, le niveau du tournoi des As, mettant en exergue l’émergence de certains jeunes joueurs. ‘’Des jeunes comme Bensalah et Messaoudi de l’USMA, âgés respectivement de 18 et 22 ans, m’ont donné entière satisfaction et confirmé qu’ils méritaient pleinement leur convocation en sélection. D’autres joueurs du WOB, du MC Alger, et du NB Staouéli, soit les trois autres clubs ayant pris part au tournoi, ont également montré un bon visage.

Il y en a d’autres, dont les équipes ne se sont pas qualifiées au tournoi des As, à l’image de la formation de Gué de Constantine, ont également un bon niveau qui leur permet de rejoindre l’équipe nationale’’, a-t-il ajouté.

Il a, en outre, salué la décision de la Fédération algérienne de basket-ball (FAB) de domicilier le tournoi des As à Oran, estimant que cela pourrait aider le basket oranais à ‘’revenir au-devant de la scène, après sa longue traversée du désert’’.

‘’Nous avons vu beaucoup de jeunes oranais pratiquant la discipline suivre tous les matchs du tournoi des As des gradins du palais des sports, ce qui traduit l’engouement de ces jeunes pour le basket, sachant qu’Oran avait été par le passé un véritable pôle de développement de la discipline’’, a-t-il encore indiqué.