L'équipe féminine algérienne de handi-basket a enregistré sa seconde défaite aux Championnats du monde IWBF-2023 (hommes et dames), battues dimanche par les USA sur le score de (23-99) lors du match de la 2e journée du groupe A du rendez-vous mondial qu'abrite la ville de Dubaï, aux Emirats arabes unis.

Les coéquipières de la capitaine Djamila Khemgani, meilleure marqueuse du côté algérien avec 11 points, n'ont pas pu rivaliser avec les Américaines, 6es du dernier mondial, perdant les quatre quarts de jeu: 9-28, 6-17, 6-28 et 2-26.

Lors de la première journée, les protégées de l'entraineur Ahmed Taghiche avait perdu devant le Japon, un habitué de la compétition sur le score de 36 à 70.

Après deux journées (samedi et dimanche), les championnes d'Afrique en titre partagent avec 2 points (-110 pts) la 4e place avec la Thaïlande (-127 pts), battue par l'Allemagne (30-81), après un premier revers enregistré samedi devant les USA (23-99).

Les Américaines sont leaders du groupe A avec 4 pts devant l'Allemagne (3 pts). L'équipe algérienne sera encore mis à rude épreuve lundi lors de la 3e journée du groupe A, où elle affrontera l'Allemagne, médaillée de bronze du dernier mondial, pour enchainer, le 13 juin, face aux champions du Monde en titre, les Pays-Bas, et terminer le 1er tour face à la Thaïlande, le 16 juin. Dans le groupe B, composé des sélections classées toutes dans le ''Top 10'' du dernier mondial, à savoir l'Angleterre (2e), la Chine (4e), le Canada (5e), l'Espagne (7e), l'Australie (9e) et le Brésil (10e), les Chinoises et les Britanniques partagent la 1re place avec 2 succès de suite, suivies des Canadiennes, Brésiliennes et Espagnoles (2 pts), alors que les Australiennes occupent seules la dernière position (1 point).

Les quatre premières sélections des deux groupes (A et B) à l'issue du premier tour passeront aux quarts de finale, alors que les deux dernières joueront les matchs de classement de la 9e à la 12e place.