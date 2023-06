Les travaux de réalisation d’une académie de football au profit de la Jeunesse sportive de la Saoura (JS Saoura), club sociétaire de la Ligue 1, ont été officiellement lancés à Bechar, par les autorités locales, a-t-on appris dimanche de la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya.

Couvrant une superficie de six (6) hectares au niveau de la nouvelle zone urbaine "Zone Bleu", cette structure sportive qui s’occupera de la formation des jeunes talents de la région et d’autres wilayas du pays, a nécessité un investissement sectoriel de plus de 54 millions de DA, a-t-on précisé.

Deux terrains d'entraînements dotés de pelouses en gazon synthétique ainsi que de commodités diverses, seront concrétisés dans le cadre de ce projet premier du genre dans le sud-ouest du pays, selon la fiche technique.

"La future académie de football de la JS Saoura, dont sa concrétisation intervient en application des orientations des hautes autorités du pays, tendant à assurer une bonne formation sportive des jeunes talents, sera d’un grand renfort au segment de l’encadrement pédagogique des jeunes talents", a déclaré à la presse le chef de l’exécutif local, Mohamed Saïd Benkamou, en marge de cérémonie de la pose de la première pierre.

"Avec cette école de foot, notre club va certainement contribuer à la prise en charge conséquente de la formation de ses futurs adhérents, qui pourraient renforcer notre équipe, de même qu’il nous permettra à l’avenir +d’exporter+ de jeunes footballeurs d’un très bon niveau", a, pour sa part, indiqué Mohamed Zerouati, président de la JS. Saoura.