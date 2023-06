Le dollar baissait légèrement face à plusieurs autres grandes devises lundi, à la veille des données sur l'inflation aux Etats-Unis et à l'avant-veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le dollar cédait lundi 0,25% face à l'euro, à 1,0776 dollar pour un euro, et 0,13% face à la livre, à 1,2587 dollar pour une livre. Le marché des changes retient son souffle avant une semaine chargée: après l'inflation et la Fed, la Banque centrale européenne (BCE) se réunira jeudi et la Banque du Japon (BoJ) vendredi.

Les banques centrales peinent à trouver l'équilibre entre des hausses de taux pour contrer l'inflation et le risque de plomber l'économie. Une certaine incertitude plane donc sur les décisions des grandes banques centrales, même si "le marché intègre une chance de 25% d'une hausse des taux de la Fed", souligne un analyste.

En zone euro, "la BCE est perçue comme s'apprêtant à lever ses taux avec une autre hausse anticipée en juillet, pour éviter que l'inflation ne s'installe en Europe", ajoute-t-elle.