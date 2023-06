On savait que nous ne consommons pas assez de fibres. Mais on sait aussi aujourd'hui que 25 à 30 g de fibres par jour suffisent à vivre plus vieux et en meilleure santé.

Les chercheurs de l'Université d'Otago (Nouvelle-Zélande) et ceux de Dundee (Ecosse) affirment dans une étude qu'il faudrait consommer au moins 25g de fibres par jour pour être en meilleure santé. Non seulement pour éviter la constipation, mais aussi pour réduire le diabète de type 2 ainsi que le risque d'AVC et d'infarctus.

"Les preuves des différents bénéfices pour la santé sont maintenant accablantes et il est grand temps d'agir et d'ajouter un maximum de fibres à son alimentation", a déclaré le professeur John Cummings, l'un des auteurs de cette étude réalisée à la demande de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'OMS VA PUBLIER DE NOUVELLES DIRECTIVES

Cette même équipe de chercheurs avait déjà dirigé des travaux sur le taux de sucre de notre alimentation, qui avaient abouti aux recommandations de l'OMS.

De la même manière, ils vont plaider pour que l'OMS recommande une consommation quotidienne minimum de 25 à 29 g de fibres. "Notre étude a révélé une réduction de 15 à 30% du nombre de décès toutes causes confondues, y compris ceux liés aux maladies cardiovasculaires, chez les personnes qui consommaient ce volume de fibres par rapport à celles consommant le moins de fibres".

Les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète de type 2 et le cancer colorectalont été réduits de 16 à 24%. Ce qui signifie 13 fois moins de décès et six fois moins de maladies cardiovasculaires pour 1000 personnes.