Pour rester jeune, il suffit de rester en accord avec son corps et son esprit. Facile à dire ? Facile à faire aussi, grâce à ces conseils simples et parfois surprenants, des spécialistes de la médecine préventive.

Un cœur qui bat lentement, une pression artérielle basse, un poids stable sont des facteurs de longévité reconnus. On peut en hériter, mais ce n'est pas une raison pour se croire invulnérable… On peut aussi privilégier les situations qui les favorisent. Selon les spécialistes, 25 % des facteurs expliquant la longévité proviendraient des gènes, contre 75 % du mode de vie et de l'environnement. Garder un corps et une tête en bon état de marche, sans forcément faire des pompes tous les matins, ni jeûner un jour sur deux ou avaler des hormones à longueur d'année, c'est possible !

FAIRE TOUS LES JOURS 20MN D'EXERCICE

L'activité sportive est un bon moyen d'améliorer ses capacités cognitives. En faisant du sport, on sécrète une hormone (dite peptidique), qui favorise les connections neuronales et déclenche la production d'amphétamines euphorisantes. À condition de pratiquer des exercices modérés et réguliers, bien plus efficaces que les efforts soutenus mais occasionnels.

SE METTRE RÉGULIÈREMENT À LA DIÈTE

"Le jeûne intermittent pourrait présenter pour l'homme une partie des bénéfices du jeûne constatés chez l'animal, comme la longévité, la protection cellulaire, ainsi qu'un effet antidiabétique", indique une étude de l'université de Floride. Sans aller jusqu'à supprimer la nourriture (ni l'eau ! ), on peut mettre la pédale douce un jour par semaine, si possible toujours le même. Madeleine Gesta, pionnière de la détox, conseillait une diète à base de thé et de yaourt au miel.

NE PAS CONSOMMER TROP DE PROTÉINES

"Nous mangeons trop de viande rouge", constate le Dr Catherine Serfaty-Lacrosnière, nutritionniste. Mieux vaut garnir son assiette de poulet, de poisson ou de protéines végétales (tofu, lentilles, légumineuses) et ne consommer qu'un steak par semaine. En dessous de 60 ans, prévoir deux portions de protéines par jour (volaille, poisson... midi et soir) pour éviter la fonte musculaire et profiter de leur effet rassasiant. Passé 60 ans, toujours des protéines, pour les muscles, mais une seule portion par jour, afin de limiter les toxines dues à leur dégradation et de soulager les reins.

UTILISER SON CERVEAU... MÊME DEVANT LA TÉLÉ !

Le cerveau est un vaste réseau de 100 milliards de neurones, reliés entre eux par 200 000 connections. "Si nous ne pouvons guère augmenter leur nombre, il est aisé d'améliorer sans cesse les performances de ceux qui nous restent", explique le Dr Olivier de Ladoucette, gérontologue. Et garder l'esprit vif, c'est facile. On lit, on adopte des loisirs créatifs et, même devant la télé, on reste actif : on analyse cette série qu'on adore, on suit l'intrigue. Et on ne boude pas les jeux qui demandent de l'astuce. Qu'on se le dise : "Questions pour un champion" n'est pas réservé aux vieilles dames !

CULTIVER SA PERSONNALITÉ

Essayer de faire jeune, ça fait vieux ! Selon Marie de Hennezel, psychothérapeute, imiter les jeunes vous colle d'emblée des années de plus. Mieux vaut n'imiter personne et cultiver sa propre personnalité, en acceptant les changements que la vie nous apporte, de manière positive et avec dynamisme. Quand on n'y parvient pas, quelques séances de psychothérapie peuvent aider à évacuer les angoisses du passé pour se tourner vers l'avenir.

LAISSE DE LA PLACE AUX AUTRES

"L'un des secrets de la jeunesse, c'est une vie relationnelle de qualité. À condition de voir des gens pour lesquels on a de l'affection", insiste le Dr de Ladoucette. Les relations amicales, comme l'amour, permettent de secréter des hormones telles que l'ocytocine, hormone de l'attachement et du bonheur, indispensable contre le stress et l'angoisse dont on connaît les effets dévastateurs sur notre organisme.

2 EXERCICES À EFFECTUER TOUS LES SOIRS

Passant par des phases de destruction et de reconstruction, l'os ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Il a besoin de rencontrer une certaine résistance et de contraintes pour renouveler ses cellules. Le pélican contre l'arthrose de la hanche : on se met bien droit et on prend appui sur une seule jambe, en faisant porter le poids du corps sur une hanche, puis sur l'autre articulation. Le port de charge à l'africaine soulage la colonne vertébrale : on se redresse, on se grandit si possible en portant un poids sur la tête. Cela diminue la pression sur les vertèbres et renforce les cervicales.

1/6 - Bougez tous les jours

Le Dr Christophe Delong, médecin du sport, conseille "de courir avec un pouls qui monte à 120 -140 par minute (pas plus) pendant 20 à 25 minutes , trois fois par semaine, et de faire, chaque jour, 20 minutes d'exercice pas forcément d'affilée." Marcher vite, grimper les escaliers, sauter à la corde... Dès qu'on se bouge régulièrement, les bénéfices sont immenses.

2/6 - Jeûnez toutes les semaines

Le Dr Nadia Volf, spécialiste de médecine chinoise, recommande une journée jus de fruits pour alléger son système digestif tout en faisant le plein de vitamines. Elle privilégie le jus d'ananas frais riche en vitamines A, E et C, potassium, phosphore et manganèse. Additionné d'un peu de racine de gingembre pressée, tonique et antiseptique, qui stimule les sécrétions gastriques. Au final, pas de fatigue, mais une impression de légèreté. Découvrez 5 bonnes raisons de tenter le jeûne intermittent

3/6 - Faites des cures de silence

La moitié des Français se sentent gênés par le bruit à certains moments de leur vie. Or, cette exposition constante à une agression sonore abîme nos oreilles et risque donc d'entraîner des problèmes d'audition précoces. Les gestes élémentaires de prévention ? Baisser le son dans les oreillettes, mettre des bouchons d'oreilles quand le niveau sonore grimpe. L'autre bonne idée, prônée lors de la Journée nationale de l'audition, c'est de s'octroyer des "pauses auditives", c'est-à-dire des moments de silence, sans radio ni musique. Reposant pour les oreilles et propice à la sérénité.

4/6 - Réhabilitez la sieste

Le Dr de Ladoucette le regrette : notre mode de vie ne prend pas assez en compte les bienfaits de la sieste, surtout à partir de 50 ans. Car c'est en dormant que le cerveau se répare. Quand on a mal dormi la nuit, on fait une sieste. La bonne attitude : imiter le chien. S'allonger et se relaxer de 20 à 40 minutes, pas plus, relaxée mais pas profondément endormie.

5/6 - Musclez vos pieds

Ce sont eux qui nous portent, assurent notre marche et garantissent notre équilibre. Bref, quand leur musculature diminue, les pieds vacillent et on vieillit de dix ans ! Alors, on pense aussi à eux et on les muscle tous les soirs. Un exercice simple permet de les renforcer : debout, pieds posés à plat, ramener les orteils en les gardant droits (pas en griffes) vers le talon. En pratique, cela revient à bomber la voûte plantaire pour en renforcer la tonicité.

6/6 - Dansez à deux

Valse, rock, tango... En dansant à deux, on fait des rencontres, on apprend à communiquer, on vit l'émotion de la musique, et on travaille l'équilibre, le rythme... Surtout, danser à deux permet d'acquérir et d'entretenir un maintien parfait.