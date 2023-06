Une journée de sensibilisation sur la prévention contre la toxicomanie a été animée samedi par la direction de la jeunesse et des sports en direction des jeunes de la région, a-t-on appris des responsables du secteur.

Menée avec la participation des différents établissements de jeunes, cette journée a donné lieu à la mise sur pied de deux expositions au niveau de la place "Chahid Abdelkader Bendaoud" et du carrefour de l’avenue "Palestine" de Ouargla qui ont mis en exergue, à travers des affiches et des dépliants, les risques à encourir en cas de consommation des drogues et des produits hallucinants, mais aussi les voies prophylactiques, a indiqué le DJS, Aïssa Benbrahim.

Des rencontres de proximité visant la conscientisation des jeunes sur l'impact de la toxicomanie, sur la santé de l’individu et les dangers psychosociaux, ont également été animées par la cellule de la santé au niveau de la DJS.

Le DJS a, à ce titre, mis en exergue la mission des établissements des jeunes dans la prévention et la protection de cette frange de la société des risques de la toxicomanie, drogues et produits psychotropes, l’im portance de la pratique sportive et d’autres activités récréatives et scientifiques en milieu des jeunes leur permettant de meubler leur temps et de leur épargner l’oisiveté.

S’impliquant dans cette campagne d’envergure de lutte contre la toxicomanie, l’office des établissements de jeunes (ODEJ) a procédé depuis plus d’une semaine à la diffusion sur sa page Facebook des vidéos de sensibilisation et de prévention contre ce fléau dévastateur, encadrés par des psychologues, chercheurs et représentants d’associations.

Retenue au titre de la campagne nationale de lutte contre la toxicomanie, cette journée tend à protéger la santé publique des différents maux sociaux avec l’implication des différentes instances, représentant de la société civile et du mouvement associatif versé dans les activités sociales.