Une nouvelle unité de neuro-réanimation sera ouverte bientôt au niveau de l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) "1er novembre 1954" d’Oran, a-t-on appris samedi du service d'anesthésie et réanimation chirurgicale de cet établissement sanitaire.

Cette nouvelle unité, qui sera ouverte dans les semaines à venir, prendra en charge des urgences neurologiques comme les AVC et les hémorragies, a indiqué Pr. Djamila Kebir du service d'anesthésie et réanimation chirurgicales de l'EHU d'Oran, en marge de l'ouverture de journées de formation continue médicale et paramédicale sur la neuro-réanimation. Cette structure se chargera des urgences vitales liées à une pathologie cérébrale aiguë mettant en jeu le pronostic vital et nécessitant une surveillance très rapprochée. Il s’agit de saignements comme les hémorragies méningées, les AVC hémorragiques, les AVC ischémiques sévères et les pathologies tumorales compliquées, a-t-elle expliqué. "En prévision de la création de cette unité, nous avons organisé cette manifestation scientifique régionale sous l'égide de la faculté de médecine d'Oran, afin d'éch anger les expériences entre professionnels de santé du pays et aussi de l'étranger", a souligné Pr. Kebir.

"Il sera question d’améliorer les connaissances et les compétences sur le terrain et de se tenir au courant des dernières avancées dans le domaine de la neuro-réanimation, pour atteindre une meilleure prise en charge des pathologies liées au cerveau", a encore fait savoir la spécialiste.

Plus d'une centaine de participants entre médecins spécialistes en neurologie et neurochirurgie et personnel paramédical spécialisé, ont pris part à cette rencontre, lors de laquelle Dr Lamine Abdennour, anesthésiste-réanimateur de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière de France a animé une communication abordant notamment l'œdème cérébral, la gestion de l'hémorragie cérébrale et le doppler transcranien entre autres et les dernières techniques en la matière.

De son côté, l’infirmier spécialisé en neuro-réanimation chirurgicale à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière de France, M.

Guilloux Marc a traité, dans une communication destinée aux paramédicaux, les moyens de prévention des pneumopathies acquises sous ventilation mécanique, la ventilation artificielle et les conduites à tenir devant un acrosyndrome vasculaire (ACR) avant l'arrivée du médecin, entre autres.