Au moins 25 personnes ont perdu la vie et 145 autres blessées dans différents incidents liés à la pluie dans le nord-ouest du Pakistan, a annoncé l'Autorité provinciale de gestion des catastrophes (PDMA).

Un total de 15 personnes ont été tuées et 100 autres ont été blessées dans le district de Bannu, ont rapporté samedi soir les autorités locales, ajoutant que 68 maisons avaient été endommagées.

Cinq personnes auraient été tuées et 42 blessées dans le district de Lakki Marwat, a indiqué la PDMA. Dans le district de Karak, quatre personnes ont été tuées et une autre blessée, ont indiqué les autorités, ajoutant qu'une personne a été tuée et deux autres blessées dans le district de Dera Ismail Khan.

Le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif a ordonné à l'Autorité nationale de gestion des catastrophes et aux autorités locales d'accélérer et d'intensifier les opérations de secours dans les zones touchées.