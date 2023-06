Les services de police de Tlemcen ont saisi 14 grammes de cocaïne et plus de 200 comprimés psychotropes et arrêté neuf (9) individus dans deux opérations distinctes, a-t-on indiqué samedi dans un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

La première opération a été effectuée par les éléments de la sûreté de la daïra de Chetouane sur la base d’informations selon lesquelles une bande de quartier qui aurait tenté de commettre un incendie criminel est en possession de kif traité et de drogue dure à écouler, de même que des armes blanches, une arme à feu de type 5 sans permis pour semer la terreur au sein des citoyens, selon la même source.

L’intervention des agents de la sûreté de daïra, en coordination avec les services de la police judicaire, a permis l’arrestation de six (6) individus dont quatre (4) repris de justice, ainsi que la saisie, après la fouille de leur domicile, de 14 grammes de cocaïne, de 192 grammes de kif traité, des armes blanches, d’un pistolet de fabrication artisanale, des cartouches de calibre 16 millimètres et de trois fumigènes, a-t-on détaillé dans le communiqué.

La deuxième opérati on, menée par les éléments de la sûreté de daïra de Maghnia, s’est soldée par le démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue et de psychotropes et l’arrestation de ses trois membres en possession 228 comprimés psychotropes, de 21 grammes de kif traité, d’une somme de 5.000 DA issue des ventes des stupéfiants et de téléphones portables utilisés pour la communication entre les membres du réseau, a-t-on fait savoir.

Des procédures judiciaires ont été engagées contre les neuf mis en cause arrêtés qui ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes, a-t-on souligné.