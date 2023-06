La police de Bechar a démantelé, durant cette semaine, un réseau criminel composé de neuf (9) individus et saisi plus de 2,5 quintaux de drogues en provenance du Maroc, a indiqué, samedi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"Les services opérationnelles de la police de Bechar, ont réussi, durant cette semaine, à démanteler un réseau criminel composé de neuf (9) individus (24 ans à 43 ans), et à saisir plus de 2,5 qtx de drogues en provenance du Maroc", précise le communiqué.

L'opération fait suite à l'exploitation d'informations faisant état d'une quantité de drogues sur le point d'être introduite par les frontières marocaines à bord d'un véhicule, ajoute la même source, relevant que le véhicule, repéré et intercepté avec deux individus à bord, transportait des plaques de drogues de 123,6 kg, selon la même source.

"Menée sous la supervision du parquet territorialement compétent, l'enquête s'est soldée par l'arrestation de trois autres individus impliqués dans l'affaire, originaires de la ville frontalière Lahmar (Bechar), et la saisie d'une autre quantité de drogues de 135 ,05 kg", ajoute le communiqué.

Quatre (4) autres individus, chargés de sécuriser le chemin du véhicule ont été également arrêtés.

"Les mis en cause, dont 4 faisaient l'objet de mandats de recherche, ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Bechar, le 8 juin 2023, pour importation, stockage et trafic de drogues, et contrebande représentant par sa gravité une menace sur l'économie nationale et la santé publique, dans le cadre d'un groupe criminel organisé", conclut le communiqué.