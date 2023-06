Un plan d’action de contrôle du criquet en période d’été dans la zone du Sahel a été approuvé lors de travaux d'élaboration de l’atelier du cinquième Plan de formation régional (PFR V) 2023-2026 organisé à Oran par la Commission de lutte antiacridienne en zone occidentale (CLCPRO), a-t-on appris samedi à Oran du secrétaire exécutif de la CLCPRO, Mohamed-Lamine Hamouni.

Le plan d'action a été approuvé et adopté avec la participation d’explorateurs de l’Afrique du nord lors des travaux de l’atelier d’élaboration du cinquième plan de formation régional (PFR V) organisé du 5 au 9 juin courant à Oran, a indiqué à l’APS, M. Hamouni en marge d’un atelier de validation du prototype du modèle régional de la carte de risque. Ce plan sera mis en œuvre au mois de juin en cours dans quatre pays de reproduction acridienne dans les cinq prochains mois, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad, a indiqué le même responsable, affirmant que ce plan est considéré un des résultats de cette rencontre comme action d’anticipation et nouveau mécanisme que la CLCPRO œuvre, depui s sa création, à adopter pour réduire le risque d'invasion acridienne.

Pour parer à toute éventualité, des formations régionales de formateurs dans différents domaines de la lutte antiacridienne ont été approuvées, s'appuyant sur des techniques modernes introduites dans le domaine de la lutte préventive contre ce fléau et autres techniques dans le domaine de collecte et d'évaluation d’informations, a précisé M. Hamouni.

Plusieurs formations nationales dans le domaine de la lutte antiacridienne ont été approuvées pour chaque pays membre de la CLCPRO, devant avoir lieu chaque année dans le cadre de la formation continue des explorateurs et des agents, a souligné le secrétaire général de la commission, annonçant, dans ce sens, deux formations à long terme une en Algérie au profit de techniciens supérieurs consacrée à la stratégie de lutte préventive durable. Plus de 50 explorateurs des zones de reproduction des criquets bénéficieront de cette formation qui débutera cette année avec les pays du Sahel pour inclure l'an prochain le reste des Etats membres à la CLCPRO, selon le même responsable.

En outre, il a été procédé lors de l’Atelier d’élaboration du cinquième plan de formation régionale (2023-2026) à un débat autour des mécanismes d’évaluation continue des résultats de cette formation pour so rtir avec des recommandations en rapport avec les pays membres de la CLCPRO, dont la désignation de nouveaux explorateurs et la mobilisation de ressources financières nécessaires pour soutenir la formation nationale.

L'atelier de validation du premier prototype régional de la carte de risque, organisé samedi, a été consacré à l'évaluation du travail de recherche sur le programme de prévision de la présence acridienne en région occidentale, mené par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) à Montpellier (France), dans le cadre d'un protocole de coopération avec la CLCPRO.

L’atelier relatif à l'élaboration du cinquième Plan de formation régional (2023-2026) a été organisé par la CLCPRO, en coopération avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et avec la participation des directeurs d’unités de lutte des dix Etats membres.