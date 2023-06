Un avant-projet de loi relatif au renforcement de la protection des personnes âgées et à la mise en conformité du dispositif juridique en la matière avec les standards internationaux a été examiné mercredi par le Gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire, présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, indique un communiqué des services du Premier ministre.

L'avant-projet de loi modifiant et complétant la loi n 10-12 du 29 décembre 2010, relative à la protection des personnes âgées, présenté par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, s'inscrit dans le cadre de "l'amélioration du cadre de vie des personnes âgées et de leur protection contre toute forme d'atteinte à leur dignité et leur intégrité physique et morale", précise la même source.

Le texte, examiné en première lecture par le Gouvernement lors de sa réunion hebdomadaire, vise, aussi, à "mettre en conformité le dispositif juridique avec les standards internationaux en la matière, tout en préservant nos valeurs religieuses et culturelles ancrées dans les traditions ancestrales de notre pays", souligne le communiqué.