La Russie a regretté l'instabilité et les tensions prévalant dans la région du Moyen-Orient et en Afrique, en particulier au Sahara occidental où l'occupant marocain poursuit sa politique coloniale et répressive, en totale contradiction avec les résolutions onusiennes et la légitimité internationale.

Lors d'une séance d'information au Conseil de sécurité sur la coopération entre les Nations unies et la Ligue des Etats arabes, le représentant permanent de la Russie, Vassily Nebenzia, a indiqué qu'"il est regrettable de voir la situation dans la plupart des Etats du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord toujours compliquée, en raison de nombreux foyers d'instabilité dans la région". "Il y a des tensions en Syrie, en Libye, au Yémen, au Soudan et au Sahara occidental", a-t-il noté.

A rappeler que le représentant permanent de la Russie a réitéré récemment la position de son pays en faveur des efforts des Nations unies visant à trouver une solution juste au conflit au Sahara occidental à même de garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Il est à noter, pa r ailleurs, que le territoire du Sahara occidental connaît depuis le 13 novembre 2020 un climat de guerre entre le Front Polisario et les forces d'occupation marocaines, en raison de la violation de ces dernières du cessez-le-feu en vigueur, en agressant des civils sahraouis dans la zone tampon d'El Guerguerat.

Le Sahara occidental, dernière colonie en Afrique et colonisé par le Maroc depuis 1975, figure depuis 1963 sur la liste des territoires non-autonomes, un statut qui lui assure l'éligibilité à l'application de la résolution onusienne 1514 sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés.