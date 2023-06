Le président de l'Union interparlementaire (UIP), Duarte Pacheco, a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour l'élection de l'Algérie en tant que membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025, affirmant que "l'expérience et le leadership de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme seront très utiles dans le rôle de cet organe dans le maintien de la paix dans le monde".

"Cher Monsieur le Président, je vous écris en ma qualité de président de l'UIP pour vous adresser, en mon nom propre et au nom de cette organisation parlementaire internationale, mes plus vives félicitations pour la récente élection de la République algérienne démocratique et populaire en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU) pour la période biennale 2024/2025", a écrit vendredi Duarte Pacheco dans sa lettre.

"Je voudrais, en votre nom, Monsieur le Président, souhaiter à l'Algérie la meilleure des chances pour occuper ce poste d'énorme responsabilité et je suis certa in que l'expérience et le leadership de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent seront des plus utiles dans le rôle de cet organe dans le maintien de la paix dans le monde.

C'est dans cet esprit que je tiens à vous réitérer mes plus vives félicitations pour votre élection", a-t-il ajouté. Avant de poursuivre : "Je saisis également cette occasion pour vous féliciter, Monsieur le Président, de votre récente désignation par l'Union africaine comme leader de la lutte contre le terrorisme sur le continent africain. C'est la reconnaissance méritée de votre expérience et de celle de l'Algérie dans ces tâches très importantes".

Un acquis pour Arabes et les Africains

Plusieurs pays ont été unanimes à affirmer que l'élection de l'Algérie en tant que membre non-permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025 était un acquis pour les Arabes et les Africains, soulignant que la présence de l'Algérie au sein du principal organe onusien était à même de faire prévaloir les principes et les objectifs de la charte de l'ONU et la préservation du multilatéralisme international.

Dans ce cadre, le ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Al-Mokdad a exprimé la joie de son pays pour cet "exploit retentissant, ainsi que pour les résultats du vote pour l'Algérie qui a eu le soutien de 184 pays en tête desquels la République arabe syrienne", soulignant que "cette élection traduit la confiance et l'estime que voue la communauté internationale à l'Algérie".

Mettant en avant "le soutien indéfectible de l'Algérie au peuple syrien durant les années de la guerre, ainsi que son élan de solidarité lors du violent séisme qui a frappé le pays dernièrement", M. Al-Mokdad "s'est dit fier du haut niveau de coopération établi ent re les deux pays frères".

Pour le chef de la diplomatie syrienne, l'élection de l'Algérie, pays frère, en tant que membre au sein de cette importante instance onusienne intervient dans la continuité de sa présidence réussie du Sommet arabe. "Nous sommes convaincus que l'Algérie, pays frère du million et demi de martyrs, sera en mesure d'assumer ses responsabilités en tant qu'acteur clé et meilleur ambassadeur des Etats arabes et africains", a-t-il dit.

"L'Algérie contribuera au sein du Conseil de sécurité à faire prévaloir les principes et les objectifs de l'ONU, à renforcer la paix et la sécurité internationales tout en préservant le multilatéralisme international à l'abri des tentatives de domination occidentale", a-t-il estimé.

Le gouvernement syrien ne ménagera aucun effort pour la réussite du mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité "au service des causes arabes et pour les intérêts communs des deux peuples et pays frères", a assuré M. Al-Mokdad.

Le ministre d'Etat britannique aux affaires étrangères, Lord Tariq Ahmad de Wimbledon a félicité les cinq pays (Algérie, Sierra Leone, Corée du Sud, Guyana et Slovénie) élus au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025, affirmant que "leurs vues et expertises en matière de paix et de sécurité internationales seront très précieuses face au x défis internationaux". La Russie, à travers son ambassade en Algérie, a également félicité cette élection.

Dans son communiqué, "l'ambassade de la Fédération de Russie auprès de la République algérienne démocratique et populaire félicite le peuple algérien ami à l'occasion de l'élection de l'Algérie comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU", souhaitant "à la délégation algérienne au conseil de sécurité du succès, du travail fructueux et constructif pour le bénéficie de l'humanité". La Russie a affirmé que "cette élection porte une grande importance pour les pays arabes, le continent africain ainsi que le monde entier", soulignant "le poids diplomatique et économique toujours croissant de l'Algérie dans un monde multipolaire en constante évolution, ainsi que ses efforts pour soutenir la paix et la sécurité et le travail énorme fait dans le cadre de la résolution des crises au Mali et en Libye".

L'ambassadrice des Etats Unis à l'ONU, Linda Thomas, a exprimé dans un tweet ses vœux à son homologue algérien, Amar Bendjama. "Nous, à l'ONU, aspirons à œuvrer de concert avec l'Algérie pour faire face aux défis internationaux urgents", a-t-elle dit.

A son tour, la Mission de l'Union Africaine auprès de l'ONU a présenté ses félicitations pour l'élection de l'Algérie et de la Siec rra Leone pour un mandat allant de 2024 à 2025, affirmant sa disponibilité à travailler avec les deux pays pour préserver la paix et la sécurité internationales, notamment en Afrique.

Pour sa part, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, a affirmé qu'il a reçu la nouvelle de ce "grand succès diplomatique" de l'Algérie avec "satisfaction", ce qui joutera à cet instance onusienne "une voix forte qui contribuera à la défense des questions et des intérêts stratégiques arabes et africains, ainsi qu'au renforcement de la paix et de la sécurité internationales".

Depuis la Mauritanie, le chercheur et l'analyste politique Boune Oueld bahi, a indiqué que l'élection de l'Algérie membre non permanent au Conseil de Sécurité et par la majorité écrasante des voix, est un "acquis pour nous arabes et africains. Nous devons en tirer profit", ajoutant que "les arabes et les africains peuvent fonder un grand espoir sur le rôle de l'Algérie au sein de la plus importante instance onusienne, pour soumettre les questions du continent". Quant à la réforme du Conseil de Sécurité, M. Oueld bahi a relevé que l'Algérie "jouera un rôle important dans la défense des droits des arabes et des africains", surtout que ces pays ne sont pas représentés équitablement au Conseil de Sécurité.