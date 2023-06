Les services de la wilaya d'Alger ont annoncé, lors des travaux de la session extraordinaire de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), le lancement de nombre de projets de développement et d'aménagement de la baie d'Alger en vue de prendre en charge convenablement les préoccupations des citoyens.

A cette occasion, le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi a affirmé, samedi, qu'"aucun projet en lien avec les secteurs des travaux publics et l'hydraulique n'était gelé au niveau des communes", soulignant que les différents projets seront financés progressivement.

A cet effet, "il sera procédé à la prise en charge des habitations aux abords d'Oued Ouchayah à travers le relogement des habitants des constructions anarchiques ou l'examen des dossiers des propriétaires de la région", tout en accélérant la cadence des travaux au niveau du Oued Beni Messous, à El Hamiz et à Reghaïa, en sus des procédures liées à l'assainissement de Oued El Harrach et la protection du lac de Reghaia de la pollution.

Dans le cadre du raccordement aux réseaux d'électricité et du gaz, le bilan annuel de l'activité de la wilaya, examiné deux jours durant par les membres de l'APW, fait état d'un taux de raccordement au réseau électrique de 98,99 % et de 85,47 % au gaz.

Quant à l'alimentation en eau potable (AEP), les données précisent que "40 % de la population sont alimentés quotidiennement et 60 % par le système de distribution un jour sur deux".

Les parts de l'AEP sont réparties sur "38 % à partir des eaux souterraines, 17 % (barrages) et 45 % à partir des sept stations de dessalement d'eau qui seront renforcées par de nouvelles stations en tête desquelles la station de Fouka 2 et la station de Corso pour alimenter la capitale à hauteur de 80.000 mètres cubes/jour".

Sur le dossier de l'emploi, le bilan fait état de "76708 bénéficiaires de l'allocation chômage et de 1017 inscrits pour une formation à travers 32 établissements de formation".

S'agissant des infrastructures sportives, la wilaya d'Alger a engagé, selon le même document, des opérations pour le réaménagement de plusieurs salles de sports, la réalisation d'espaces spéciaux, outre le lancement des travaux de réalisation de cinq (5) piscines semi-olympiques réparties sur Gue de Constantine, Sidi Moussa, Beni Messous, Les Eucalyptus et Ben Talha, en sus du renouvellement de l'éclairage du stade 20 Aout 1955 et la réalisation de 29 espaces de jeu.

Quant aux espaces verts, les services de la wilaya ont fait état de l'acquisition et de la plantation de 80.000 arbres sur les abords des autoroutes, et de 220.000 arbustes à planter au niveau de la barrière de sable du milieu de l'autoroute Est, et l'achat de 1100 palmiers.

Par ailleurs, les services de la wilaya ont accéléré les préparatifs de la saison estivale, par la réalisation de 4876 opérations de nettoyage des plages, la mobilisation de 360 agents de nettoyage, ainsi que l'aménagement de quelques plages en vue de faciliter l'accès des personnes aux besoins spécifiques via le projet de plage pour tous "HANDI PLAGE".