La commune de Kimel distante de 100 km de la ville de Batna a célébré samedi le 51ème anniversaire de la mort de Tahar Ghemrasse surnommé Nouichi (1914-1972), moudjahid de la première heure de la révolution libératrice et compagnon du chahid Mustapha Benboulaïd.

Le défunt a rejoint dès 1945 le mouvement national aux côtés de Benboulaïd et a contribué aux préparatifs du déclenchement de la révolution.

Il a été parmi les groupes de moudjahidine qui ont mené les premières actions armées annonciatrices du début de la Guerre de libération participant ensuite à plusieurs batailles contre l’armée coloniale française.

La commémoration qui s’est déroulée en présence du wali Mohamed Benmalek, de moudjahidine et de citoyens, a donné lieu au dépôt d’une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative à l’entrée du village de Sidi Ali et au recueillement à la mémoire des chouhada.

Les habitants de la commune ont saisi l’occasion pour faire part au wali de leurs préoccupations relatives au désenclavement, à l’alimentation en eau et énergie et à la santé que le chef de l’exécutif lo cal a promis de prendre en charge avec l’inscription de projets de développement et de l’envoi de caravanes sanitaires.

Le wali s’est enquis ensuite de projet de réhabilitation de la route reliant le chef-lieu de la commune à Kimel et a lancé le projet d’un petit ouvrage hydraulique avant de visiter le chantier d’entretien de 4,2 km du chemin de wilaya CW-5 dans la commune de Ghassira.