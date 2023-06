Un hommage appuyé a été rendu, dans la soirée de vendredi à samedi à Beni Izguen (Ghardaïa), au théologien Cheikh Mohamed Ayoub Sedki, qui a consacré sa vie au service de l'islam en tant qu’auteur d’exégèse orale des versets du Saint Coran et des prêches hebdomadaires pendant plus d’une quarantaine d’années. Une cérémonie a été ainsi organisée à la grande mosquée du Ksar de Beni Izguen, par la halqua des Azzabas du même Ksar en collaboration avec la Fondation Ammi Saïd, haute instance des institutions religieuses du rite Ibadite en Algérie suite à l'achèvement de l'herméneutique de la parole d'Allah, à laquelle ont pris part des autorités locales de Ghardaïa, des théologiens ibadites et Malikites ainsi qu’un grand nombre d’universitaires et de chercheurs et fidèles.

Lors de cette cérémonie, les intervenants ont exalté les qualités de ce savant qui excelle dans l’exégèse (Tafsir) et l’herméneutique de la parole d’Allah, natif de Beni Izguen le 7 juin 1935 qui a milité depuis son enfance pour l’essor des valeurs nobles de l’Islam.

Ils ont également mis en relief la sagesse, l’engagement et le parcours prolifique de Cheikh Mohamed Ayoub Sedki ainsi que sa riche contribution tout au long de sa carrière pour l'éducation islamique et les valeurs nobles et l’enrichissement de la religion par ses prêches et ses interventions dans des conférences durant toute sa carrière.

De nombreux participants à cette cérémonie approchés par l’APS, ont indiqué que cet hommage constitue une reconnaissance pour les efforts déployés par cet homme tout au long de sa carrière pour l'éducation islamique et les valeurs nobles de solidarité, d’amour du proche et d’unicité de la nation algérienne et la Ouma islamique. Ils étaient également unanimes à souligner les qualités de cette figure religieuse et professeur dans différents lycées du pays qui a été un modèle unique dans ses divers travaux de recherche dans les domaines religieux et linguistiques et qui a dédié sa vie aux études islamiques. Cheikh Mohamed Ayoub Sedki a tenu à remercier l'assistance et l'ensemble des présents avant d’appeler les nouvelles générations à s’armer de la religion et des valeurs islamiques.

Il a avoué dans une brève intervention lors de la cérémonie de la célébration de l’exégèse coranique que la parole divine et le texte coranique renferme des secrets difficiles à appréhender avant de recommander aux oulémas d’être circonsp ects concernant la signification des mots et de sonder tous les sens possibles de tel ou tel vocable.

Il a également insisté en particulier sur la nécessaire maîtrise par le lecteur ou l’interprète du coran de la langue arabe et des disciplines de la charia ainsi que le vocable coranique.

Les responsables de cette cérémonie ont annoncé l’organisation d’une rencontre internationale en octobre prochain sur la personnalité du Cheikh Mohamed Ayoub Sedki et son exégèse orale.