L’université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbes a réalisé "un grand succès" dans

le domaine des projets innovants et de la recherche scientifique et dans le

développement technologique, a affirmé le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari.

"L’évaluation de cette université aujourd’hui est très positive, sachant qu'il a été enregistré près de 1.200 projets innovants sur 2.000 étudiants inscrits ayant achevé leurs études en Master, soit plus de 50 % d’étudiants diplômés qui pourront concrétiser leurs projets innovants et leurs idées sous forme de start-up et micro-entreprises", a souligné le ministre dans une déclaration à la presse, en marge de la visite de travail à l’université Djillali Liabes, en compagnie du ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El Mahdi Oualid.

Plus de 90 % des projets enregistrés ont décroché un brevet d’invention, a indiqué M. Baddari, déclarant que "ces chiffres démontrent une orientation effective des étudiants ver s le monde de l'entrepreneuriat et une culture de création de postes d’emplois et de la richesse au niveau local, au sein de start-up et de micro-entreprises comme locomotive du développement économique et social dans la région".

Pour sa part, le ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a souligné que "l’université Djillali Liabes de Sidi Bel-Abbes, pionnière dans le domaine des projets innovants et de la recherche scientifique au niveau national, a été classée à Shanghaï (Chine), ce qui dénote son importance sur le plan académique et l’intérêt grandissant de sa production scientifique".

Le ministre a insisté sur l’importance d’intensifier les efforts de tous les acteurs concernés afin de rapprocher davantage l’université du monde de l’économie, répondre aux attentes des porteurs de projets et permettre à leurs idées et leurs projets innovants d’être concrétisés sur le terrain.

Les deux ministres ont saisi l’occasion pour visiter la faculté des sciences et de la technologie où une plateforme numérique au niveau de l’université a été présentée, de même qu’un projet d’une entité sectorielle dédiée à la conception et la fabrication de moyens scientifiques pédagogiques destinés aux secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l ’éducation.

Les ministres ont assisté également à la présentation de trois projets de création de Start-up ayant trait à la production de l’eau traitée à l’ozone et à l’éradication des insectes nuisibles, en plus du projet d’un laboratoire de recherche "ABILAC" relevant de la faculté de génie électrique et autre en cours de réalisation d’une plateforme technologique.

En outre, MM. Kamel Baddari et Yacine El Mahdi Walid se sont rendus au siège de l’incubateur de l’université où leur a été présentée une fiche technique, avant de visiter la Maison de l’entrepreneuriat et la Maison de l’intelligence artificielle. Ils ont également assisté à la présentation de projets innovants de start-up et inspecté le centre d’appui technologique ainsi que le centre intensif des langues. La visite ministérielle a été clôturée au niveau du rectorat de l’université où s’est tenue une réunion-débat avec la famille universitaire.