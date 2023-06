Le ministre de l'Hydraulique, M. Taha Derbal, a insisté, samedi à Alger, sur la nécessaire mobilisation du personnel du secteur pour garantir une alimentation en eau potable, en quantité et en qualité requises à travers tout le territoire national durant les deux jours de Aïd El-Adha.

Le ministre a mis en avant, en marge d'une visite d'inspection et de travail aux services de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL), "la nécessité de la mobilisation générale du personnel du secteur de l'Hydraulique, et de prendre toutes les mesures à même de garantir une alimentation en eau potable en quantité et en qualité requises, pour permettre aux citoyens de fêter l'Aïd El-Adha dans de bonnes conditions".

"Plusieurs réunions sont prévues avec les représentants du secteur pour s'enquérir des préparatifs et des procédures prises à cet effet", ajoute le ministre.

Pour sa part, le Directeur général de la SEAAL, M. Ilyes Mihoubi, a fait état de "l'élaboration d'un programme spécial pour alimenter les habitants d'Alger et de Tipaz a en eau potable, durant l'Aïd El-Adha.

Des quantités additionnelles seront produites et distribuées pour assurer la disponibilité de cette ressource vitale".

M. Mihoubi a indiqué que la société qui enregistre "un pic de consommation" la matinée du premier jour de Aïd El-Adha seulement, a prévue "un programme spécial pour augmenter la production de 800.000 m3/jour, à 1,1 million de m3/jour".

Le DG de la SEAAL a appelé les citoyens à adopter "un comportement exemplaire, à éviter le gaspillage, et de consommer cette ressource rationnellement, pour permettre à tout le monde d'en bénéficier en cette journée sacrée".

A noter que le ministre de l'Hydraulique a présidé, en marge de cette visite d'inspection, la signature de deux mémorandums de coopération, le premier dans le domaine de l'installation des compteurs d'eau intelligents, entre SEAAL et l'ADE, avec l'entreprise "SENSUS", le second, pour le lancement de la première formation spécialisée dans le dessalement d'eau de mer entre la SEAAL, l'ADE et COSIDER avec la Direction de la Formation et de l'Enseignement professionnels (DFP) d'Alger.

Il a été également procédé lors de cette journée au lancement de la nouvelle plateforme numérique de la SEAAL.