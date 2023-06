Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui a appelé samedi depuis Sétif les jeunes à participer au "renforcement de la démocratie participative" afin de s'impliquer dans la vie publique.

"Chaque jeune est invité à saisir l’opportunité de contribuer au renforcement des concepts de démocratie participative et de transmettre ses préoccupations et ses aspirations", a déclaré M. Hidaoui lors d’une conférence de wilaya, tenue à l'Institut de formation professionnelle Saïd Guembour de Sétif, à l’occasion de l’élection des représentants de la jeunesse de cette wilaya au CSJ dans le cadre du renforcement des mécanismes de communication entre les jeunes et les pouvoirs publics et du suivi des préoccupations soulevées par les jeunes au niveau local. Après avoir souligné que l’Algérie "ouvre aujourd’hui la porte à l’implication des jeunes dans la vie publique", le président du CSJ a ajouté que la priorité du Conseil "est d’être une organisation influente dans l’environnement dans lequel elle se meut".

Notant que le CSJ s’emploie à "mettre en pratiq ue les priorités qu’il a tracées à travers une activité qualitative à laquelle 18.000 jeunes du pays ont participé", M. Hidaoui a précisé que "la réunion d’aujourd’hui, à Sétif, inaugure une série de 10 rencontres similaires à travers le pays, destinées à débattre de la manière de consolider le travail de la jeunesse dans les différentes communes du pays et de la façon dont le CSJ peut rayonner dans toutes les régions d’Algérie".