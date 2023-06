Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a honoré dimanche au palais du Peuple à Alger le club de l'USM Alger, pour son premier sacre africain, la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) pour la saison 2022-2023, au cours d'une cérémonie à laquelle ont assisté de hauts responsables de l'Etat, dans une ambiance conviviale.

Après avoir écouté l'hymne national au début de la cérémonie, le Président Tebboune a reçu des mains du capitaine de l'équipe, Zineddine Belaid, le trophée de la CAF, et pris une photo de famille avec l'ensemble des joueurs et du staff.

Il a ensuite reçu les joueurs ainsi que le staff technique et les dirigeants de cette équipe, échangeant avec chacun d'entre eux et les félicitant pour cette consécration méritée. Le président Tebboune a aussi reçu le père du joueur Bilal Benhamouda, décédé l'année dernière dans un accident de la circulation et auquel le sacre continental a été dédié, à titre posthume.

Le Président de la République a reçu par ailleurs, lors de cette cérémonie, des mains des délégués de l'équi pe un maillot de l'USMA, floqué de son nom et portant les signatures des joueurs et du staff du club. Auparavant, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a salué dans une allocution ''le soutien'' et ''l'intérêt'' personnel du président Tebboune au sport, à son développement, à la réalisation de grandes infrastructures sportives et la protection des sportifs et des membres de l'élite sportive algérienne à travers plusieurs textes de lois.

Le ministre a indiqué que ce sacre concrétise "les grandes réalisations algériennes'', relevant que cette victoire ''contribue à auréoler cette équipe''. M. Hamad a ajouté que cette cérémonie est l'expression de la sollicitude du président Tebboune qui tient à chaque fois à féliciter les équipes qui ont réalisé d'importantes performances sportives.

''Cette cérémonie confirme et réaffirme la politique du Président Tebboune de développer le sport et les infrastructures sportives'', a poursuivi le ministre avant d'expliquer que ''cela prouve une volonté politique forte de soutien au sport". Etaient notamment présents à cette cérémonie, le président du Conseil de la Nation Salah Goudjil, le président de l'Assemblée Populaire Nationale (APN), Brahim Boughali, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le Premier ministre Aï mene Benabderrahmane, le chef d'Etat-major de l'ANP, le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, ainsi que des membres du gouvernement et de hauts responsables de l'Etat.