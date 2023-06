Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, a été arrêté dans le cadre d'une enquête, peu après avoir été suspendu, a annoncé samedi l'agence de sécurité intérieure DSS.

"M. Emefiele est désormais détenu pour des raisons d'enquête", a déclaré dans un communiqué le Département des services d'Etat (DSS), sans donner plus de détails.

Un porte-parole du gouvernement du président nigérian récemment élu Bola Ahmed Tinubu a précisé que la suspension avait été décidée dans le cadre d'une "enquête en cours sur ses services et sur les réformes prévues dans le secteur financier".

L'actuel sous-gouverneur de la Banque centrale assumera la charge de gouverneur jusqu'à conclusion des enquêtes, précise la DSS.

M. Emefiele, en poste depuis presque dix ans, était sous le feu des critiques en raison notamment du remplacement depuis janvier d'anciens billets de banque par de nouveaux.

Cette politique du précédent président, Muhammadu Buhari, visait à prévenir la corruption à l'occasion des élections prévues en février et à réduire les paiements de rançon en espèces après les enlèvements.

M ais elle a entraîné une forte pénurie de liquidités, dans un pays où de nombreuses personnes travaillent dans le secteur informel de l'économie et dépendent des paiements en espèces. M. Emefiele avait également tenté de se présenter contre M. Tinubu lors des primaires du parti au pouvoir, l'APC (All Progressives Congress), pour être le candidat du parti à l'élection présidentielle. Elu le 25 février, entré en fonction le 29 mai, M. Tinubu a promis des réformes pour sortir la plus grande économie d'Afrique des difficultés financières.