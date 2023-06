Plus de 20 terroristes ont été "neutralisés", vendredi, dans une série d'embuscades tendues par l'armée burkinabè contre des groupes de terroristes dans le centre-nord du Burkina Faso, selon des sources militaires, citées par des médias locaux.

Dans un communiqué, l'armée burkinabè a affirmé que sur la base de renseignements précis, des unités des forces spéciales ont tendu une série d'embuscades à des groupes de terroristes près de Guibga (province du Sanmatenga, région du centre-nord).

Selon la même source, ces actions coordonnées ont causé d'importantes pertes dans les rangs ennemis avec notamment plus de 20 terroristes "neutralisés" et "une grande quantité d'armement et de munitions récupérée".

Des moyens roulants et des moyens de communication en quantité importante ont également été saisis, a ajouté l'armée burkinabè qui a déploré la mort d'un élément des forces spéciales et de deux autres blessés. La crise sécuritaire que le Burkina Faso connaît depuis 2015 a occasionné un déplacement massif de populations en proie à une crise humanitaire, selon les organismes human itaires.