Les épreuves du baccalauréat de la session juin 2023 ont débuté dimanche dans de bonnes conditions d’organisation à travers les wilayas du centre du pays où des dispositions ont été prises par les différentes directions d’éducation et les autorités locales en vue d’assurer la prise en charge des candidats et de l’encadrement durant la période des épreuves, ont constaté les correspondants de l’APS.

Dans la wilaya de Ain Defla, 14.597 candidats, dont 4.597 candidats libres, ont rejoint les 43 centres d’examens réservés à ces épreuves, selon la direction de l’éducation, qui a fait part d’une augmentation de 1.102 candidats par rapport à l’année précédente, et la mobilisation de 4.252 encadreurs.

La même source a également indiqué que des dispositions ont été prises pour assurer l’hébergement des candidats de certaines communes relevant notamment de la daïra de Bathia, (60 km au sud de la wilaya), au niveau de l’établissement du centre d’examens de la commune de Zeddine. A Médéa, un effectif total de 15586 candidats est concerné par ces épreuves, soit 6352 candidats de plus que lors de la session de juin 2022, répartis à travers 53 centres d'examens supervisés par 5685 encadreurs, selon la direction locale de l'Education.

Sur les 4927 candidats libres, 175 candidats sont des détenus issus des centres de rééducation de Berrouaghia et Boughezoul, a-t-on ajouté, précisant que des autobus sont mobilisés par les collectivités locales pour le déplacement des candidats et du personnel d’encadrement. A Bejaia, 11.640 candidats, 5.000 candidats libres, 168 détenus et quatre (4) élèves aux besoins spécifiques, répartis à travers 58 centres ont pris part à ces épreuves

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou, 18589 candidats, dont 5187 libres, se sont présentés au niveau des 67 centres d’examens ouverts à cet effet, alors que des salles sont aménagées pour les candidats aux besoins spécifiques, dont des malvoyants et des personnes à mobilité réduite, ainsi que des détenus issus des centres de rééducation de la wilaya.

Par ailleurs, 25000 candidats sont comptabilisés au niveau de la wilaya de Blida où il est recensé 66 centres d’examens supervisés par 9164 encadreurs, tandis qu’il est enregistré 13513 candidats, dont 3591 candidats libres dans la wilaya de Tipaza qui compte également 74 détenus du centre de rééducation de Koléa et plusieurs personnes aux besoins spécifiques parmi les candidats aux épreuves du Bac, selon les responsables de l’éducation. A Bouira, plus de 13500 candidats ont entamé les épreuves du Baccalauréat à travers 51centres d’examens supervisés par 4512 encadreurs, a indiqué le directeur local de l’éducation, Ali Merah. Sur cet effectif, 2974 candidats sont concernés par l’examen de la langue amazighe, a fait savoir le même responsable.