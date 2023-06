L’USM Alger a réalisé un véritable exploit en s’offrant le titre de champion d’Algérie de basketball (hommes), samedi au palais des sports d’Oran, après avoir dominé le WO Boufarik (62-61), lors du dernier match du tournoi des As, renouant avec un trophée ayan fui le club algérois depuis 1969.

Considéré comme le cendrillon du tournoi, l’USMA a réussi à déjouer les pronostics, en réalisant un sans faute face aux ténors de la Super-division. Face au WOB, ce fut tout simplement la "finale" du tournoi, vu que les deux équipes se partageaient la première place avant leur face à face avec 4 points chacun, au moment où le MC Alger et le NB Staoueli étaient sortis, la veille de la course, en concédant chacun sa deuxième défaite de rang.

La présence en force des supporters du WOB, qui ont quasiment rempli les gradins du palais des sports n’a pas pour autant affecté les jeunes usmistes qui ont résisté à leur adversaire l’obligeant à terminer la première période à égalité (32-32). Les protégés de l’entraineur de l’USMA, Réda El Hachemi, abordent avec force la deuxième mi-temps, parvenant à prendre leur envol en portant parfois l’écart à 12 points.

Mais les gars de la ville des Oranges sont revenus en force lors des cinq dernières minutes, réussissant à égaliser et prolonger par là-même le suspense. A l’arrivée, les Algérois ont eu le second souffle qui leur a permis de reprendre l’avantage au prix d’un seul point d’écart, qu’ils ont défendu corps et âme dans les dernières secondes de la partie pour s’offrir un titre somme toute mérité (62-61).

La joie des joueurs de la formation de "Soustara" était naturellement indescriptible à l’issue du match, terminé sur une fausse note des fans boufarikois qui ont failli gâcher la fête, n'était-ce l'intervention du service d’ordre qui a vite maitrisé la situation pour permettre aux Usmistes de recevoir leur trophée des mains du président de la Fédération algérienne de basketball, Rabah Bouarifi.

Dans une déclaration à l’APS, l’entraineur de l’USMA, Réda El Hachemi a estimé que la consécration des siens était "plus que méritée", saluant la performance de ses joueurs, "en dépit de leur manque d’expérience par rapport aux trois autres antagonistes du tournoi des As".

Et d’ajouter que désormais l’USMA "voit grand en vue de la saison prochaine pendant laquelle on visera tout simplement le doublé".Pour sa part, le directeur technique du club de la capitale, Khaled Berkani, a mis en valeur ce sacre "d’autant plus qu’il a mis un terme à 54 ans de disette", a-t-il dit, poursuivant que "le mérite revient aux joueurs et à l’entraineur en premier lieu".

Avant cette rencontre entre le WOB et l’USMA, le MCA a battu le NBS (111-104) pour s’offrir la troisième place.