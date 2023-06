Plusieurs explications sont à l'origine de l'emballement de la glande thyroïde.

La TSH est déréglée

Le plus souvent en raison d'une atteinte auto-immune, l'organisme produisant des anticorps qui activent les récepteurs de la TSH et poussent la thyroïde à augmenter sa production d'hormones alors que le corps n'en a pas besoin. C'est la maladie de Basedow. L'influence de facteurs génétiques est avérée pour 1/3 des cas. Mais d'autres facteurs comme le stress, les chocs émotionnels, les estrogènes ou le tabac pourraient aussi contribuer à l'expression de la maladie.

Il y a un nodule ou plusieurs nodules dans la thyroïde

« Si on faisait une échographie de la thyroïde à tout le monde, on trouverait des petits kystes, des nodules à tout le monde, dont 95% sont parfaitement bénins », assure le Dr Catherine Massart, biologiste au sein du laboratoire d'hormonologie du CHU de Rennes. Les nodules qui posent problème sont ceux qui se mettent à fabriquer des hormones thyroïdiennes sans tenir compte des besoins. S'il s'agit d'un nodule isolé, on parle d'adénome toxique, lorsqu'il y en a plusieurs, c'est un goitre multinodulaire toxique.