Les jeunes athlètes de Sidi Bel Abbes et Oran se sont distingués en occupant la majorité des podiums du championnat régional Ouest d’athlétisme benjamins-minimes filles et garçons, clôturé samedi au complexe du 24 février 1956 de Sidi Bel-Abbes après deux journées de compétition.

Quant aux épreuves de sauts et de lancers, les premières places ont été partagées entre les athlètes de Chlef, Ain Témouchent et Tlemcen. Le directeur de l’organisation et de la compétition, Zoheir Meçabih s'est déclaré satisfait de la belle prestation des participants à cette compétition, dont le niveau technique a été jugé "très appréciable et encourageant".

Cette manifestation sportive de deux jours, organisée par la ligue de wilaya d’Athlétisme de Sidi Bel-Abbes en collaboration avec la fédération algérienne de la discipline et la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya, a vu la participation de plus de 600 jeunes athlètes en benjamins et minimes des deux sexes, issus de sept ligues de wilayas de l’ouest du pays, à savoir Bechar, Chlef, Saïda, Oran, Aïn Temouchent, Tlemcen et Sidi Bel-Abbes.

A l'issue de cette phase régionale, les trois premiers de chaque épreuve, ainsi que les meilleurs temps ont été qualifies à la phase finale du championnat d’Algérie benjamins-minimes, prévue les 23 et 24 juin à Souk El-Tenine (Bejaïa).