Le jeune artiste de Bejaia, Walid Taouint a remporté, mercredi soir, le concours des talents juvéniles, organisé, en marge de la tenue du festival culturel local de la chanson et de la musique d'expression kabyle.

Le lauréat, âgé à peine de 20 ans, a subjugué le jury, en proposant non seulement sa propre création, mais en assurant une prestation que beaucoup de professionnels peuvent lui envier.

"Il m’a littéralement bluffé" a reconnu le commissaire du festival Lyazid Abdi, plus connu sous son nom d’artiste "Azifas", et qui a l’occasion a trouvé un réel motif de réjouissance, et pour cause "Je suis heureux, la relève est assurée", répétait-il telle une litanie, car conforté dans son jugement par les deux autres lauréats proclamés, et qui tout deux ont fait montre d’une maitrise "tout aussi impressionnante".

Babou Célia de Tizi-ouzou et Chenniti Arezki de Bejaia, ont gagné respectivement la seconde et troisième place, en effet.

Agés d’une vingtaine d’année également, les deux artistes en herbe, ont brillé, en rendant des "copies" étonnan tes, tout autant du reste, que la jeune Amel Benzaid, d’Amizour, âgée à peine de 11 ans, auteure d’une interprétation magistrale, et qui lui a valu le coup de cœur du jury et partant son prix d’encouragement.

Les quatre vainqueurs de ce concours qui a rassemblé une quarantaine de candidats, issus de huit wilayas, ont brillé par leurs qualités vocales, le niveau de leurs interprétations, notamment la façon dont ils ont interprété leur chanson, montrant un réel savoir-faire.

D’ailleurs le jury a trouvé toutes les peines du monde à les départager tant tous étaient brillants, rivalisant dans le placement de la voix, l’expression du timbre, la déclinaison des phrasés et les ornementations apportées à leurs prestations.

Un pur régal.Les quatre artistes, du fait de cette distinction, vont pouvoir avec l’aide de l’office national des droits d’auteurs et le commissariat du festival, enregistrer leur premier "single".